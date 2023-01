Spagna, Sanchez si butta negli scacchi: la sfida con la campionessa iraniana

Spagna, l'incontro Sanchez-Sara Khadem è avvenuto al palazzo della Moncloa

Salita alla ribalta della cronaca per aver giocato senza hjiab nel campionato mondiale di scacchi andato in scena in Kazakistan, Sara Khadem è ormai il volto simbolo della resistenza femminile iraniana. Una giocatrice, nonchè campionessa affermata, che ha rivoluzionato gli schemi del regime, scegliendo di disertare il velo e di trasferirsi in Spagna con il marito, il regista Ardeshir Ahmadi, e il figlio Sam di 10 mesi.

Mercoledì 25 gennaio, a un mese dalla sua permanenza nel Paese, il primo ministro Pedro Sanchez ha deciso di incontrarla a Palazzo della Moncloa per esprimerle personalmente il suo sostegno. Nella foto pubblicata sul profilo ufficiale del premier, che li ritrae sorridenti mentre giocano una partita a scacchi, si legge: "Ho imparato molto oggi da una donna che è fonte d'ispirazione, il Grande Maestro Sara Khadem. Tutto il mio sostegno va alle atlete. Il vostro esempio contribuisce a un mondo migliore".