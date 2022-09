Spagna, treni gratis (o quasi) dal 1 settembre al 31 dicembre

Il governo spagnolo sta cercando di aiutare lavoratori e studenti pendolari

Il premier spagnolo Pedro Sanchez lo scorso luglio ha annunciato il provvedimento sui trasporti pubblici entrato in vigore oggi primo settembre e che si estenderà fino al 31 dicembre.

In sostanza, si tratta di abbonamenti gratuiti per i trasporti ferroviari locali nelle grandi città e per i tragitti regionali a media percorrenza. Il provvedimento prevede il rimborso ai passeggeri per il 100% degli importi pagati per gli abbonamenti sulle tratte prese in considerazione.

Un tentativo da parte del governo spagnolo di aiuto concreto per quelle che sono le fasce maggiormente colpite dall'alta inflazione, e cioè lavoratori e studenti.