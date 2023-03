Usa, sparatoria in una scuola a Nashville: teenager spara e uccide 7 persone

Usa, si aggrava il bilancio della sparatoria nella scuola elementare di Nashville

Sono sette le vittime della sparatoria in una scuola a Nashville, Tennessee. Lo ha riferito la polizia, precisando che le vittime sono tre bambini e tre adulti. L'aggressore, deceduto, è la settima vittima: era una giovane donna di 28 anni e aveva almeno due fucili d'assalto e una pistola.

La killer è morta durante uno scontro con la polizia, ma non si sa se è stato colpita dagli agenti o se si sia tolta la vita.

"Stiamo cercando di identificare l'aggressore, una donna, probabilmente una teenager", aveva affermato in un primo momento la polizia sottolineando che includendo l'aggressore il bilancio dei morti era di sette. "Stiamo analizzando i filmati all'interno della scuola per capire esattamente cosa sia accaduto", aggiunge la polizia, precisando che in un regolare giorno gli studenti della scuola sono 209. La ragazza sarebbe entrata nella scuola da una porta laterale.

La sparatoria è avvenuta nella Covenant School, una scuola presbiteriana in Tennessee. L'istituto è frequentata da circa 200 studenti, dall'asilo alla prima media.

I commenti della Casa Bianca

"Anche se non conosciamo ancora i dettagli, le scuole dovrebbero essere luoghi sicuri dove imparare e insegnare". Lo afferma la Casa Bianca commentando la sparatoria a una scuola di Nashville.

"Quando è troppo è troppo, il Congresso deve agire contro la violenza delle armi da fuoco. Quanti bimbi devono ancora morire prima di agire?", mette in evidenza la portavoce Karine Jean-Pierre.