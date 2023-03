Napoli, giovane ucciso a colpi di pistola dopo una lite per futili motivi

Napoli, ucciso a colpi di pistola per una banale lite il 19enne Francesco Pio Maimone

Potrebbe essere stato ucciso per una banale lite o persino essere estraneo alla rissa culminata in una sparatoria nella notte tra il 19 e il 20 marzo a Napoli, nella zona della movida di Mergellina: dopo ore di indagini, è questo lo scenario che si fa strada per la morte di Francesco Pio Maimone, 19 anni, ragazzo incensurato del quartiere di Pianura.

La polizia ha raccolto alcune testimonianze anche tra i suoi amici, e alcuni hanno raccontato di una rissa per un piede pestato tra la folla degli chalet di Mergellina, di un uomo che ha sparato in aria e di un proiettile che avrebbe colpito in pieno petto Francesco Pio. La corsa all'ospedale Vecchio Pellegrini non è servita a salvare il giovane, deceduto poco dopo. Pochi giorni fa, il 12 marzo, nello stessa zona, c'era stato il ferimento di un altro giovane, ritenuto legato alla camorra, colpito più volte mentre si travava a bordo di un'atomobile.