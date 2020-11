Spazio: successo per il lancio di Crew Dragon, la missione di Elon Musk e Nasa

E' stata lanciata la notte scorsa la navicella Crew Dragon con 4 astronauti diretti alla Stazione spaziale internazionale. La missione è il frutto della collaborazione fra SpaceX di Elon Musk e la Nasa. Gli astronauti sono i tre americani Michael Hopkins, comandante della missione, Victor Glover e Shannon Walker e il giapponese Soichi Noguchi, decollati nella serata locale dal Kennedy Space Center in Florida. "E' un grande giorno per gli Stati Uniti d'America, e un grande giorno per il Giappone", ha detto il numero uno della NASA Jim Bridenstine in una conferenza stampa post-lancio.

Dodici minuti dopo il decollo, a un'altitudine di 124 miglia (200 chilometri) e a una velocità di 16.800 miglia (27.000 chilometri) all'ora, la capsula si è separata con successo dal secondo stadio del razzo. E' previsto che la navicella raggiunga la Stazione spaziale internazionale nella tarda serata Usa, alle 4 del mattino di domani in Europa, e gli astronauti vi rimarranno per 6 mesi. Alla partenza hanno assistito in Florida il vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence ("una nuova era dell'esplorazione umana dello spazio"), mentre il successo del lancio è stato salutato dal presidente Donald Trump ("grande!") e dal presidente eletto Joe Biden ("la testimonianza del potere della scienza e di ciò che possiamo realizzare sfruttando la nostra innovazione, l'ingegno e la determinazione").