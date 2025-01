Brucia la California, a Los Angeles scatta lo stato di emergenza: 30 mila sfollati per un vasto incendio

Incendio a Los Angeles, scatta lo stato di emergenza

Circa 30mila persone hanno ricevuto l'ordine di evacuazione a causa del maxi incendio che sta devastando le colline sopra Los Angeles, in California. Finora non sono stati segnalati feriti. Il rogo è scoppiato nella tarda mattinata di martedì nel quartiere di Pacific Palisades, sede di ville multimilionarie sulle montagne a nord-ovest della città e a già devastato quasi 1.200 ettari. La fuga dalle fiamme è avvenuta di fretta: i bambini sono stati fatti uscire dalle scuole e i residenti sono riusciti a portare via soltanto gli animali domestici e pochi effetti personali. L'incendio è scoppiato nel momento peggiore per Los Angeles, spazzata da violente raffiche di vento.

Si prevede che l'aria calda di Santa Ana, tipica degli inverni californiani, raggiungerà una velocità fino a 160 km/h nella regione, secondo il servizio meteorologico nazionale statunitense (NWS). Questo potrebbe diffondere le fiamme molto rapidamente e rappresentare un “pericolo mortale”. Il governatore della California, Gavin Newsom, durante un briefing con la stampa, ha spiegato che “numerose strutture che sono già state distrutte”. “Non siamo affatto fuori pericolo”, ha aggiunto il democratico, che ha chiesto ai californiani di “rispettare gli ordini di evacuazione”, che non sempre vengono seguiti negli Stati Uniti.

Ci aspettiamo che questo sia l'evento di vento più forte in questa regione dal 2011”, avverte Daniel Swain, specialista di eventi estremi dell'Università UCLA. Ma secondo lui il rischio di incendio è “molto più alto” di allora. Questo perché, dopo due anni molto umidi che hanno rinvigorito la vegetazione, la California meridionale sta vivendo “l'inizio inverno più secco mai registrato”. In altre parole, tutto ciò che è ricresciuto abbondantemente sta ora fungendo da combustibile per gli incendi.