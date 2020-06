Statua Churchill sfregiata a Londra durante manifestazioni. "Era un razzista"

Statua Churchill sfregiata durante la manifestazione per George Floyd

La statua di Winston Churchill, il primo ministro conservatore britannico, eroe della Seconda Guerra Mondiale, e' stata sfregiata domenica a Londra dai manifestanti scesi in piazza per denunciare il razzismo, dopo la morte dell'afroamericano George Floyd in Usa. "Era un razzista", la scritta comparsa sulla base della statua, dinanzi al Parlamento di Londra. Migliaia di persone sono scesi in piazza domenica a Londra e in altre citta' britanniche, per il secondo giorno consecutivo. A Bristol e' stata abbattuta dal piedistallo la statua di un negriero, Edward Colston, e calpestata al suolo dai manifestanti.

E' polemica comunque in Gran Bretagna dopo le manifestazioni antirazziste che hanno portato a scontri tra manifestanti e polizia e ad atti di violenza e vandalismo, in particolare a Londra e a Bristol, oltre naturalmente ad una diffusa violazione delle norme di distanziamento sociale. Per il premier Boris Johnson, le proteste organizzate dai gruppi antirazzisti e dal movimento Black Lives Matter sono state "stravolte dal teppismo" e "i responsabili saranno portati davanti alla giustizia". A Londra hanno fatto impressione le immagini della statua di Winston Churchill, uno dei simboli più cari ai britannici, vandalizzata da alcuni manifestanti, sotto gli occhi della polizia, oltre agli scontri avvenuti davanti a Downing Street.