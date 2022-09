Steve Bannon, l'ex stratega di Trump si costituisce: rischia 15 anni di galera

Usa, l'ex stratega di Trump si costituisce: è accusato di truffa per il suo ruolo nella raccolta fondi per il muro anti-migranti

L’ex stratega di Trump si costituisce. Steve Bannon si è consegnato alle autorità giudiziarie di New York per il suo ruolo nella raccolta fondi per il muro anti-migranti al confine col Messico. Se condannato, Bannon rischia dai 5 a 15 anni di carcere.

L'ex stratega di Donald Trump è accusato di essersi intascato un milione di dollari degli oltre 25 raccolti nell'ambito della campagna. La vicenda era già emersa nel 2020, ma Bannon era stato graziato dall'ex presidente Trump, durante la sua ultima settimana in carica alla Casa Bianca.