Strage Copenaghen, un 22enne spara all'impazzata: 3 morti. Forse è terrorismo

Strage Copenaghen, decine le persone ferite: alcune in modo grave

Ennesima strage in un centro commerciale e non è esclusa la matrice terroristica nel folle gesto del killer. Almeno tre persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite, di cui tre in modo grave, in un attacco alla periferia sud di Copenaghen. La polizia ha arrestato un sospetto: si tratta di un 22enne danese che avrebbe agito da solo. Era noto alle forze dell'ordine ma "in modo marginale". Il giorno prima dell'attacco aveva postato un video in cui impugnava una pistola. Non si conosce il movente ma gli inquirenti non escludono il terrorismo. L'attacco è avvenuto poco dopo le 17 di domenica, quando il 'mall', tra i più grandi della Scandinavia, era pieno di famiglie e di giovani.

La capitale danese è reduce da una settimana molto intensa e con tanti turisti anche perché ha ospitato le prime tre tappe del Tour de France. Testimoni hanno riferito di aver sentito una quindicina di colpi d'arma da fuoco mentre la gente terrorizzata fuggiva verso le uscite. La sindaca di Copenaghen, Sophie Andersen ha immediatamente attivato il piano di crisi definendo la situazione "molto grave". La polizia è intervenuta quasi subito sul posto e ha invitato la popolazione a restare lontana dalla zona, nel distretto di Amager, zona sud-orientale della capitale danese, tra il centro e l'aeroporto. Le forze dell'ordine hanno anche chiesto a chiunque potesse dare informazioni di contattarle.