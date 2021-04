Sud Sudan, ferito alle gambe il vescovo italiano Christian Carlassare

Christian Carlassare, missionario comboniano e vescovo di Rumbek in Sud Sudan, durante la notte è stato colpito alle gambe con diversi colpi di pistola da alcune persone armate, che hanno fatto irruzione nella sua casa. Secondo quanto riporta il sito di Nigrizia, mensile dei padri comboaniani, padre Christian è fuori pericolo e i medici del Cuamm si stanno prendendo cura di lui nell’ospedale di Rumbek ma “il vescovo ha perso molto sangue e verrà presto trasferito nella capitale Juba e poi a Nairobi dove sarà sottoposto a una trasfusione”.

Padre Christian è stato ordinato vescovo di Rumbek, diocesi a maggioranza dinka nata nel 1975 e guidata prima di lui da mons. Cesare Mazzolari, lo scorso 16 aprile. Secondo il sito di Nigrizia “probabilmente a qualcuno non andava giù che un giovane venuto da lontano e che avesse lavorato per quindici anni con l’altro gruppo etnico preponderante nel paese, i nuer, fosse stato scelto proprio per guidare la Diocesi di Rumbek”.