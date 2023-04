Sudan, Oms: preso laboratorio con virus e malattie, grave rischio biologico

Sudan: OMS, rischio biologico da occupazione laboratorio

Allarme biologico in Sudan: a lanciarlo è l'Oms, che ha avvertito dell'esistenza di "rischi biologici" a causa dell'occupazione di un laboratorio da parte dei combattenti.

Sudan, ribelli occupano un laboratorio biologico. Oms: "Alto rischio"

I rischi biologici sono stati definiti dall'OMS come "molto elevati" in seguito all'occupazione da parte dei militari di un laboratorio nazionale sanitario. "Ho ricevuto ieri una telefonata dal capo del laboratorio centrale di salute pubblica - ha dichiarato il rappresentante in Sudan dell'organizzazione di Ginecra, il dottor Nima Saeed Abid, in una conferenza stampa a Ginevra. "hanno mandato via tutti i tecnici del laboratorio, che ora è completamente sotto controllo di una delle parti in conflitto e utilizzato come base militare". La situazione, ha aggiunto, è "estremamente pericolosa" perché il laboratorio contiene campioni di agenti patogeni della rosolia, del colera e della poliomelite. Questa occupazione comporta dunque "un rischio biologico enorme", ha insistito. L'OMS ha già verificato 14 attacchi contro strutture sanitario dall'inizio degli scontri in Sudan, in seguito ai quali ci sono stati 8 morti e 2 feriti. "Gli attacchi contro i centri di salute devono cessare", ha chiesto l'OMS.