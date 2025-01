Chi è Sundar Pichai, CEO di Google e vicino a Trump al giuramento da presidente USA

Sundar Pichai è entrato in Google nel 2004 e nella sua scalata fino al ruolo di CEO ha supervisionato tutti i maggiori progetti del colosso di Mountain View

Al giuramento di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti hanno preso parte diversi personaggi celebri tra cui multimilionari e leader del settore tech come Elon Musk, Jeff Bezos e Sundar Pichai. Se i primi due sono certamente conosciuti ai più, per quanto riguarda l'attuale CEO di Google potrebbe essere utile un breve riepilogo dei suoi successi.

Sundar Pichai nasce in india, nel distretto di Chennai. Figlio di un ingegnere elettronico e una stenografa, nonostante le difficoltà economiche i genitori riescono a mettere insieme abbastanza soldi per fargli frequentare le migliori scuole come la Indian Institute of Technology di Kharagpur. Fin da piccolo dimostra un eccezionale talento per i numeri e per questo si appassiona alla programmazione. Il suo primo software è stato un gioco degli scacchi.

Le qualità di Sundar Pichai gli valgono una borsa di studio a Stanford. Qui segue la Wharton School della University of Pennsylvania dove ottiene il suo MBA. Dopo alcune esperienze alla Applied Materials e McKinsey & Co., nel 2004 passa a Google. Il suo primo compito è stato lavorare alla barra di ricerca per i browser. A seguito del lancio di Bing da parte di Microsoft, propone di creare un browser proprietario che diventerà poi Chrome.

"Sundar ha una capacità incredibile, quella di vedere prima degli altri come le cose evolveranno in futuro e creare team che condividono la sua visione", ha dichiarato Larry Page, co-fondatore di Google.

Passa poi alla guida da Android, dando vita alla versione low cost Android One per i mercati emergenti. Nel tempo diventa il braccio destro di Page, che lo mette a capo dei progetti più importanti dell'azienda (Google Maps, Google+, Search, etc.). Con la nascita di Alphabet, il conglomerato che racchiude tutte le divisioni del colosso di Mountain View, arriva infine per Sundar Pichai la poltrona di Google.

Il suo attuale ruolo è certamente di grandissima responsabilità ma ha i suoi vantaggi. Sundar Pichai guadagna infatti 100 milioni di dollari l'anno tra stipendio e patrimonio azionario.