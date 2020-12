Svezia, altro che immunità di gregge. Terapie intensive al collasso

Il 99% dei letti in terapia intensiva a Stoccolma sono occupati da pazienti Covid e non. E' Bjorn Eriksson, direttore sanitario regionale, che lo annuncia in una conferenza stampa, fatta per la prima volta da inizio pandemia, nella quale raccomanda attenzione e soprattutto di "non assembrarsi nei negozi per lo shopping di natale perché le conseguenze sono orribili"

Nella prima ondata nella capitale svedese i posti letto in terapia intesiva erano aumentati di 160 unità ma al momento sono quasi al completo.