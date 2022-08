Taiwan, la Cina apprezza Putin e partecipa ad esercitazioni russe

Cina: "La visita di Pelosi a Taiwan è stata una provocazione attentamente pianificata"

La Cina apprezza molto la dichiarazione del presidente russo Vladimir Putin secondo cui la visita della presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi a Taiwan è stata una "provocazione attentamente pianificata", ha affermato mercoledì il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin. Le truppe cinesi in Russia prenderanno parte a esercitazioni militari congiunte guidate da Mosca ma con India, Bielorussia, Mongolia, Tagikistan e altri paesi.

La partecipazione della Cina alle esercitazioni congiunte era "estranea all'attuale situazione internazionale e regionale", ha affermato il ministero della Difesa cinese in una nota. Martedì Putin, in un discorso ai partecipanti e agli ospiti della 10a Conferenza di Mosca sulla sicurezza internazionale, ha affermato che la visita di Pelosi a Taiwan è stata una "provocazione attentamente pianificata", volta a destabilizzare la situazione nella regione Asia-Pacifico. "La Cina apprezza molto la posizione espressa dal presidente russo Vladimir Putin", ha detto il diplomatico quando gli è stato chiesto di commentare le dichiarazioni del leader russo. Lo riporta United News of India