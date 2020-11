Taiwan, visita a sorpresa di un alto funzionario dell'intelligence Usa

Un alto funzionario dell’intelligence militare statunitense si trova in visita a Taiwan. Secondo l’agenzia Reuters si tratta del contrammiraglio Michael Studeman, direttore dell’intelligence del Comando dell’Indo-Pacifico, giunto a Taipei nella serata di ieri. La sua identità non è stata ufficialmente confermata dal governo dell’isola. L’arrivo di un funzionario dell’intelligence Usa non era stato preannunciato da Taipei e non ci sono ulteriori dettagli sulle tappe della missione, destinata a irritare Pechino che considera l’isola parte integrante del proprio territorio nazionale e si oppone a ogni rapporto tra funzionari di Washington e Taipei: venerdì scorso il governo di Taiwan aveva annunciato l’arrivo previsto per il mese prossimo del direttore dell’agenzia per la Protezione Ambientale statunitense, Andrew Wheeler, che sarà il terzo alto funzionario dell’amministrazione guidata da Donald Trump in visita nell’isola in poco più di tre mesi.