Terremoto Turchia-Siria: cresce bilancio vittime del sisma, sono oltre 16mila

Terremoto Turchia e Siria, oltre 16mila vittime

Continua a crescere il bilancio del violento terremoto che ha scosso Turchia e Siria che ora è a oltre 16mila vittime. Secondo le autorità governative e sanitarie, sono morte 12.873 persone in Turchia e 3.162 in Siria, per un bilancio totale di 16.035 vittime confermate. Intanto non si fermano le operazioni dei soccorritori, tra i quali ci sono anche italiani, che cercano sopravvissuti.

Terremoto Turchia-Siria: a oltre 3 giorni dal sisma, ancora miracolosi salvataggi

A ormai oltre 76 ore dal violento terremoto che, nella notte del 6 febbraio, ha fatto tremare la Turchia meridionale e la Siria settentrionale, si continuano a trovare sopravvissuti sotto le macerie. La cosa ha del miracoloso perché si ritiene che siano le prime 72 le ore utili per trovare persone in vita sotto le macerie. Eppure qualche miracolo c'è stato: le squadre di emergenza che hanno lavorato tutta la notte nella città di Antakya sono riuscite a estrarre una ragazzina dalle rovine di un edificio e due ore dopo hanno etrsatto vivo anche suo padre, ha riferito l'agenzia di stampa Iha. Anche a Diyarbakir, a Est di Antakya, nelle prime ore del mattino i soccorritori hanno liberato una donna ferita da un edificio crollato, ma hanno trovato i cadaveri di tre persone, accanto a lei, che non ce l'hanno fatta

Terremoto: dopo blocco, Twitter torna a funzionare normalmente in Turchia

E' tornato a funzionare normalmente Twitter in Turchia, dopo che mercoledì sera l'accesso era stato bloccato, in un momento di forti critiche al governo per la gestione dei soccorsi dopo il devastante terremoto di tre giorni fa. Lo ha reso noto Netblocks, la società che monitora la sicurezza informatica e la governance di Internet, aggiungendo che c'è stato un colloquio tra la piattaforma di social media e le autorità turche: secondo un post di Netblocks, il ripristino è avvenuto dopo che le autorità hanno ricordato a Twitter per "i suoi obblighi" in materia di rimozione dei contenuti e disinformazione. Nelle scorse ore, i leader dell'opposizione turca, gli utenti dei social media e numerosi artisti avevano protestato contro il "divieto governativo su Twitter". Il vicepresidente turco Fuat Oktay, che coordina la gestione dei disastri nelle regioni colpite dal terremoto, ha dichiarato mercoledì sera di non avere informazioni sui dettagli, ma che gli era stato detto che c'era un problema tecnico di Twitter e non un ordine per limitarne l'uso.

Leggi anche

Terremoto, presidente turco Erdogan: "Uno dei più grandi disastri della storia"

Terremoto in Turchia, Montella: "Il mio hotel a fuoco. Così mi sono salvato"