Terrorismo in Italia, l'allarme dei Ros: "Minacce serie"

Terrorismo: Ros, 'minacce serie ma non creare allarmismi'

Le minacce "vanno prese sempre molto seriamente, perché in passato si sono registrati casi di partecipazione ad attentati terroristici di soggetti entrati illegalmente in Italia. Non bisogna creare allarmismi, ma questi temi vanno affrontati con attenzione: abbiamo strutture di polizia efficienti che riescono a percepire il rischio e in quel caso si innalza il livello di attenzione". Lo ha detto Pasquale Angelosanto, comandante del Ros dei carabinieri, a margine della conferenza 'Sicurezza e Salute' nell'Aula Magna Agazio Menniti del San Camillo, a Roma.

M.O.: polizia Roma, ruotare personale in luoghi a rischio

Polizia locale sul piede di guerra a Roma per quella che, da molti esponenti del Corpo, viene definita: "assenza di tutela in un momento cosi' difficile visto anche l'allarme terrorismo in tutta Europa ed anche in Italia". "Mentre il governo ha annunciato il rinnovo dei contratti pubblici per le forze di sicurezza, a restare fuori, ancora una volta, la polizia locale, che non viene riconosciuta in tale comparto", spiega all'AGI Marco Milani, segretario romano del SULPL (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale).

"Gli agenti, specie nelle grandi metropoli e citta' d'arte, si trovano a prestare servizio quotidianamente in punti dichiaratamente sensibili, si pensi alle stazioni, o ai monumenti come Fontana di Trevi o il Colosseo - aggiunge - A differenza dei colleghi delle altre forze dell'ordine, manchiamo di formazione, in alcuni casi strumenti e persino di tutele previdenziali e giuridiche ed anche questa volta, non beneficeremo dei rinnovi contrattuali previsti per le altre forze". "Chiediamo al Governo di accelerare con la legge di riforma che riconosca la specificita' del nostro lavoro e nel frattempo, invitiamo il Comune di Roma e le amministrazioni delle citta' d'arte, di fare ruotare tutto il personale esterno nelle piazze e nei siti maggiormente sensibili, in modo da ridurre almeno di fatto per un rischio che non vede riconoscimento ne' nei contratti nazionali, ne' in quelli locali", conclude il sindacalista.

Terrorismo: arrestato Milano, sostengo Isis perche' contro Assad

"Dell'Isis condivido solo certe iniziative in opposizione al regime Assad" e "l'accusa di finanziamento non e' assolutamente fondata in quanto si e' trattato di qualche versamento per un totale di mille euro dati a una signora per mero spirito di beneficenza". Lo ha detto Alaa Rafaei, 44 anni, nell'interrogatorio di garanzia in carcere a San Vittore dopo l'arresto del 17 ottobre con l'accusa di associazione con finalita' terroristica e istigazione a delinquere. L'uomo, nato in Egitto con cittadinanza italiana, - secondo quanto riferito dal suo avvocato Emanuele Perego - avrebbe pianto in quanto scosso e traumatizzato. "Riconosco l'Italia come il Paese in cui voglio costruire la mia vita e ne apprezzo la liberta' che non avrei in Egitto - ha aggiunto Refaei -. Se avessi voluto fare attentato non avrei portato qui la mia famiglia". Le presunte minacce alla presidente del Consiglio, allora in pectore, Giorgia Meloni rientrerebbero nella "critica politica" e nella "liberta' di opinione". La difesa ha chiesto al giudice di affievolire la misura cautelare degli arresti domiciliari ritenendo mancante il presupposto dell'attualita'.

M.O.: nuovo allarme a Versailles, evacuata Reggia

Nuovo allarme bomba alla Reggia di Versailles. Il palazzo e' stato evacuato per la quarta volta in meno di una settimana. Lo riportano i media francesi.