Tokyo, si traveste da Joker e ne accoltella 17 in metro. Halloween da incubo

Tokyo, si traveste da Joker e ne accoltella 17. Halloween da incubo

La notte di Halloween finisce in tragedia a Tokyo, un 24enne si è travestito da Joker e armato di coltello ha tentato di fare una strage in metropolitana. Il bilancio è drammatico, ben 17 le persone ferite, di cui tre ricoverate in condizioni molto gravi. Poi l'uomo ha dato fuoco al convoglio su cui viaggiava. Secondo Nippon Tv, - si legge sul Giornale - l’assalitore ha detto alla polizia di aver agito per emulare un precedente episodio. Il 24enne poi è stato arrestato sul luogo dell'attacco, avvenuto nella stazione di Keio vicino alla stazione Kokuryo alla periferia ovest della capitale giapponese. "Volevo uccidere qualcuno per morire giustiziato", ha dichiarato il giovane agli agenti che lo hanno arrestato.

Il 24enne - prosegue il Giornale - ha accoltellato alcuni passeggeri e poi ha versato la benzina per appiccare l’incendio nella stazione di Kokuryo dove il convoglio si è fermato dopo che è stato azionato il freno d’emergenza. Ieri la follia è tornata di scena in Giappone. "Pensavo fosse una trovata di Halloween - ha detto un testimone di quanto accaduto stasera al quotidiano giapponese Yomiuri, ricordando il momento in cui ha visto altri passeggeri correre in preda al panico verso il suo vagone - Poi, ho visto un uomo che camminava verso di noi, agitando lentamente un lungo coltello sporco di sangue.