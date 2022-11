Transizione green, Biden accelera: nuovo accordo da 100 mld con gli Emirati

Transione green, il nuovo accordo energetico Joe biden-Emirati Arabi a pochi giorni dalla Cop27

La transizione energetica torna a dominare la scena dello scacchiere internazionale a pochi giorni dal fischio d'inizio della Cop27, la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in programma dal 6 al 18 novembre a Sharm El Sheikh, in Egitto. E se in Europa crescono le tensioni sullo stop alle forniture di gas russo, con diversi Paesi costretti a correre (di nuovo) verso i combustibili fossili, il presidente americano Joe Biden rafforza l’intesa con gli Emirati Arabi Uniti, annunciando un nuovo accordo da 100 miliardi di dollari. L’obiettivo? Promuovere una transizione verso l’energia pulita.

"Attraverso la Partnership for Accelerating Clean Energy (Pace), Usa ed Emirati Arabi Uniti si concentreranno sullo sviluppo di fonti di energia a basse emissioni, con l'obiettivo di distribuire 100 gigawatt di energia pulita nel mondo entro il 2035", ha affermato la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre. La dichiarazione ha sottolineato che i due partner raccoglieranno "100 miliardi di dollari per finanziare l'energia pulita nei due Paesi, sostenere investimenti commerciali significativi e fornire assistenza ai Paesi emergenti il ​​cui sviluppo green è sia sottofinanziato sia essenziale per lo sforzo globale per il clima". "I nostri Paesi investiranno anche nella gestione delle emissioni nocive come carbonio e metano, nello sviluppo di tecnologie nucleari avanzate e nella decarbonizzazione dei settori dell'industria e dei trasporti", ha aggiunto Jean-Pierre

Il presidente Joe Biden parteciperà alla conferenza Onu sul clima Cop27 dal 6 al 18 novembre a Sharm el-Sheikh, in Egitto. Venerdì scorso si è appellato "al considerevole lavoro che gli Stati Uniti hanno intrapreso per far avanzare la lotta contro il cambiamento climatico a livello globale". Gli Emirati Arabi Uniti ospiteranno la prossima edizione della conferenza, la Cop28, nel 2023. L'iniziativa congiunta di Stati Uniti ed Emirati Arabi Uniti arriva in un momento in cui le relazioni tra Washington e il suo partner storico in Medio Oriente, l'Arabia Saudita, sono tese. Il 5 ottobre, l'Opec+ ha deciso di tagliare la produzione di petrolio, al fine di sostenere il mercato del greggio.

Usa, si riapre la sfida Biden-Trump a Miami alla vigilia del Midterm

Ma non solo Cop27. Sotto il profilo geopolitico c’è un altro appuntamento cruciale da affrontare per il presidente americano Joe Biden: le elezioni di metà mandato. Nell'ultima settimana di campagna sia Joe Biden che Donald Trump sono volati in Florida, a Miami.