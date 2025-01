Trump si intesta la tregua a Gaza e Biden si infuria: "Usa verso l'oligarchia"

Tregua a Gaza, lo scontro Biden-Trump per intestarsi il successo svela altro

Adesso la tregua tra Israele e Hamas è davvero ufficiale. L'accordo è stato raggiunto ieri e subito è partita la corsa a intestarsi i meriti, soprattutto tra il presidente eletto Donald Trump e quello in carica negli Usa Joe Biden. Dopo 467 giorni di guerra e mesi di trattative mediate da Usa, Qatar ed Egitto, ieri l’annuncio di un nuovo cessate il fuoco tra Israele e Hamas. La notizia è rimbalzata in pochi minuti sui siti d’informazione e sulle tv di tutto il mondo, sono emersi dettagli, ipotesi per il futuro della Striscia di Gaza, commenti. Ecco il presidente eletto Donald Trump: parla di "accordo epico" reso possibile solo dopo la "nostra storica vittoria di novembre". Dice che "abbiamo ottenuto così tanto senza nemmeno essere alla Casa Bianca". Joe Biden dice che "è uno scherzo" l’ipotesi che l’accordo sia merito di Trump e ricorda che "i termini dell’intesa sono quelli proposti dalla mia amministrazione lo scorso anno".

Poi Biden si sfoga e mette in guardia gli Usa sul nuovo corso alla Casa Bianca, anche se non cita direttamente Trump, ma il suo discorso sembra coinvolgere anche Elon Musk, il braccio destro del presidente eletto. Una "oligarchia sta prendendo corpo in America", con il potere in mano a pochi ricchi, nemici della lotta al cambiamento climatico, e con le piattaforme social che sembrano senza più limitazioni. Sono preoccupato - ha detto - dalla concentrazione di potere in poche mani di persone ricche". Il presidente ha ribadito l’importanza della democrazia e del sistema di controbilanciamento dei poteri, ma anche richiamato il Paese a non dimenticare il proprio passato e a restare vigili per contrastare la svolta oligarchica.

I toni hanno ricordato quelli di un altro commiato: il messaggio del presidente Dwight Eisenhower sul “complesso militare-industriale”, quando aveva espresso la sua preoccupazione per l’influenza crescente dell’alleanza tra settore militare e industriale sulla politica nazionale. Era il 17 gennaio del 1961. Sessantaquattro anni dopo, Biden ha voluto richiamare il Paese a stare in guardia dai nuovi oligarchi americani.