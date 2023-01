Trump bussa alla porta di  Zuckerberg: il tycoon pronto a tornare su Facebook

Trump pronto a tornare su Facebook, l'ex presidente Usa era stato bannato dopo i fatti di Capitol Hill

Donal Trump prepara il suo ritorno su Facebook: i legali dell'ex presidente degli Stati Uniti hanno inviato una lettera al fondatore del social, Marck Zuckerberg chiedendo di poter essere riammesso. L'annuncio arriva direttamente dal team della sua campagna, che ha invitato gli elettori a non "ridurre al silenzio un candidato presidenziale".

Il legale dell'ex presidente americano ha chiesto a Zuckerberg, chiedendogli "un incontro per discutere della rapida riammissione" di Donald Trump sul social network. "Riteniamo che la sospensione dell'account Facebook del presidente Trump abbia radicalmente distorto e ristretto il dibattito pubblico", sostiene Scott Gast nella missiva. Nel testo si esorta la piattaforma social a "promuovere un vero dialogo, non mettere a tacere un candidato presidenziale".

L'ex presidente repubblicano era stato sospeso dal social per due anni dopo l'assalto compiuto dai suoi sostenitori al Campidoglio il 6 gennaio 2021. Facebook aveva stimato che Donald Trump sarebbe potuto tornare solo quando i "rischi per la sicurezza pubblica fossero scomparsi". Interpellato dall'Afp, un portavoce di Meta, ha promesso una decisione "nelle prossime settimane" sul destino dell'ex presidente. Infine, va ricordato che il presidente americano è già stato “riabilitato” su Twitter ma per ora ha rinunciato a riattivare un account sul “social del cinguettio”, preferendo rimanere sulla sua piattaforma Truth.