Trump contro Biden: “E’ in strana forma e chiederò il test antidroga”

Usa 2020, Trump a Biden: "Test antidroga prima del dibattito tv"

Il presidente americano, Donald Trump, ha annunciato che chiederà il test antidroga sia per l'ex vicepresidente Joe Biden che per se stesso prima del dibattito tv in programma per il 29 settembre. Il capo della Casa Bianca, in un'intervista con il Washington Examiner, ha espresso sospetto per quello che ha definito un miglioramento improvviso ed evidente nella performance del dibattito di Biden alle primarie democratiche e ha suggerito di credere che il miglioramento fosse il risultato della droga. Il presidente non ha presentato prove a sostegno della sua speculazione.

Usa 2020, Trump: "Biden migliorato improvvisamente nel dibattito contro Bernie"

"Nessuno pensava che avrebbe vinto", ha detto Trump. "Perché le sue prestazioni durante il dibattito erano così pessime. Francamente, la sua migliore prestazione è stata contro Bernie. A proposito, chiederemo un test antidroga, perché la sua migliore prestazione è stata contro Bernie. Non è che fosse Winston Churchill, perché non lo era, ma è stato un dibattito normale e noioso. Nulla di straordinario". "Non so come abbia potuto essere così incompetente nelle sue esibizioni di dibattito e poi all'improvviso essere ok contro Bernie", è il dubbio di Trump. "Se si torna indietro a guardare alcuni di quei numerosi dibattiti, era così pessimo. Non era nemmeno coerente. E contro Bernie lo è stato. Chiediamo un test antidroga", ha aggiunto.