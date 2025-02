Trump, dall'idea tenuta segreta a tutti al piano di fattibilità inesistente: che cosa c'è dietro al progetto "Costa Azzurra" per Gaza 

Trump e il piano choc su Gaza, nessuno sapeva nulla: nemmeno Netanyahu

Trump ieri ha annunciato davanti a Netanyahu, primo capo di Stato invitato ufficialmente alla Casa Bianca dopo il suo insediamento, il suo piano per Gaza. L'idea del presidente degli Usa prevede che i circa 2 milioni di palestinesi presenti nella Striscia vadano altrove per almeno 10-15 anni per permettere agli Usa di rendere Gaza la "Costa Azzurra del Medio Oriente". Ma quando Trump ha fatto questa dichiarazione - in base a quanto risulta al New York Times - nessuno sapeva nulla, non solo il suo ospite Netanyahu ma nemmeno i suoi più stretti collaboratori Se il suo annuncio sembrava formale e ponderato (ha letto il piano da un foglio di carta), la sua amministrazione - riporta l'Ansa - non aveva fatto nemmeno la pianificazione più elementare per esaminare la fattibilità dell'idea, secondo quattro persone a conoscenza delle discussioni.

L'uscita è stata una sorpresa anche per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, cui avrebbe detto della sua intenzione di annunciare l'idea solo poco prima della conferenza stampa congiunta, secondo due fonti. Non c'erano stati gruppi di lavoro. Il dipartimento della difesa non aveva prodotto stime del numero di truppe eventualmente necessarie, o una previsione dei costi, o anche solo una bozza di come avrebbe potuto funzionare il piano. "C'era poco più di un'idea nella testa del presidente", riporta il New York Times.

Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha ordinato all'Idf di preparare un piano per consentire la "partenza volontaria della popolazione di Gaza", in seguito alle dichiarazioni di Trump sullo sfollamento forzato dei palestinesi dalla Striscia. Lo riportano i media israeliani. "Alla popolazione di Gaza deve essere consentito di godere della libertà di movimento e della libertà di immigrare", ha affermato Katz. Nel frattempo verrà avanzata una proposta per la ricostruzione di una "Gaza smilitarizzata", nell'era successiva ad Hamas, "un progetto che richiederà molti anni per essere completato".