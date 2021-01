Usa, chiesto l'impeachment per Trump. Dem: "Ha incitato all'insurrezione"

Trump, i Dem chiedono l'impeachment per 'incitamento all'insurrezione'

I deputati democratici hanno formalmente depositato alla Camera l'articolo di impeachment contro Donald Trump. L' accusa contro il presidente uscente è di incitamento all’insurrezione. L'articolo recita: "Il presidente Trump ha messo gravemente in pericolo la sicurezza degli Stati Uniti e delle sue istituzioni di governo" minacciando l’integrità del sistema democratico, in riferimento a quanto accaduto lo scorso 6 gennaio, quando migliaia di manifestanti hanno assaltato il Campidoglio USA.



Nelle quattro pagine presentate alla Camera, si chiede che il presidente sia rimosso dal suo compito e condannato per tradimento, abuso d’ufficio e altri alti crimini e reati. Il documento riporta anche la telefonata al segretario di Stato della Georgia, a cui ha chiesto di trovare i voti necessari per ribaltare il risultato nello Stato e vincere.



I democratici hanno richiesto l’interdizione dai pubblici uffici, per scongiurare la 'minaccia Trump' anche per il futuro. Domani, 12 gennaio, intanto si terrà il voto della risoluzione con cui i dem chiedono al vice presidente Mike Pence di rimuovere Trump in nome del 25esimo emendamento.

Pelosi: "Complicità Gop con Trump mette a rischio Paese"

"I repubblicani alla Camera hanno respinto questa legislazione volta a proteggere l'America, consentendo agli atti di sedizione del presidente, instabili e squilibrati, di continuare. La loro complicità mette in pericolo l'America, erode la nostra democrazia e deve finire". Lo ha dichiarato la speaker della Camera, la dem Nancy Pelosi, dopo che il Gop si è opposto alla discussione immediata della risoluzione presentata dai Democratici per chiedere a Mike Pence di ricorrere al venticinquesimo emendamento per destituire il presidente Trump.

Pelosi, martedì voto su 25/mo emendamento, 24 ore per Pence

Nancy Pelosi ha fatto sapere che la House voterà martedì la risoluzione sul 25/mo emendamento per rimuovere Donald Trump dopo che i repubblicani hanno bloccato la sua discussione in queste ore. A quel punto il vicepresidente Mike Pence avra' 24 ore per rispondere. In caso negativo "come passo successivo, andremo avanti portando in aula il provvedimento di impeachment. La minaccia del presidente all'America e' urgente, e quindi lo sara' anche la nostra azione".