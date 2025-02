Trump fa le prove per Gaza in Albania. Il genero compra un'isola per fare resort di lusso

Trump, prove generali per Gaza-Costa Azzurra. L'investimento del genero in Albania

Mentre Donald Trump studia il piano per rendere Gaza la "Costa Azzurra del Medio Oriente", suo genero fa le prove generali del maxi progetto immobiliare con un'isola albanese. Jared Kushner infatti ha trovato l'accordo col presidente Rama per l'acquisto di Saseno, un meraviglioso isolotto che dà le spalle a Otranto in Puglia, operazione da 1,2 mld, e questo significa - riporta Il Fatto Quotidiano - che l'iniziativa potrebbe proprio soffiare i turisti vip alla Regione, visto quello che promette di farci Kushner: un rifugio per super-ricchi. L'Albania mette così sul tavolo l’asso e consegna all’amato genero di Trump l’isoletta che ospitava i bunker di Henver Hoxha. Il dittatore della lunga e tremenda stagione comunista. Ville superlusso, alberghi a cinque e anche più stelle, e ogni altra meraviglia.

Proprio quello che sogna di fare Trump a Gaza e che Kushner aveva definito "un luogo prezioso per un investimento grandioso", ricevendo anche - prosegue Il Fatto - la benedizione di Steve Withoff, l’immobiliarista che Trump ha nominato inviato americano in Medio Oriente. Il progetto studiato è da cinquanta miliardi di dollari e sverrebbe affidato proprio al fondo saudita di cui Kushner è gestore, per una bonifica del territorio oggi devastato dalle bombe israeliane e una ricostruzione ad alta intensità di dollari, un investimento che da Gaza giungesse fino alla Cisgiordania. Un po' Miami, un po' Abu Dhabi. Questo il piano di Trump per Gaza, intanto il genero fa le prove generali in Albania.