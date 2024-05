Trump, le confessioni piccanti di Stormy: le sculacciate a lui e poi il sesso

Trump e il rapporto sessuale con Stormy Daniels: i dettagli intimi

Per Donald Trump ieri è arrivato il momento più complicato al processo che lo vede imputato contro Stormy Daniels. L'ex presidente Usa è accusato di aver falsificato il proprio bilancio finanziario in modo da annoverare tra "spese legali" i 130 mila dollari versati a Daniels affinché non rivelasse il rapporto sessuale avuto con lui nel 2006. La pornostar ricostruisce in aula quei momenti. "Ho pensato - dice Daniels e lo riporta Il Fatto Quotidiano -: oh mio Dio, come ho fatto a non capire in che situazione mi sono messa? ”dice di aver pensato l’attrice, al secolo Stephanie Clifford, prima di aver provato un breve black-out, seguito solo dal ricordo di trovarsi con lui sul letto. "Fissavo il soffitto e non sapevo come ci fossi arrivata, provavo a pensare a qualsiasi cosa tranne a quello che stava accadendo ”, dice Stormy Daniels. "Non avevo vestiti e scarpe...", aggiunge l’attrice, testimoniando il rapporto sessuale negato da Trump, descrivendo persino la posizione poco romantica dei due sul letto.

Quindi, racconta che Trump le disse che gli ricordava sua figlia Ivanka, “intelligente, bionda e bella e sottostimata come lei”. Dopo una tale premessa, - prosegue Il Fatto - la prima risposta a caldo di Daniels all’invito di cenare insieme in suite? “No ”. Poi il consenso. Si ritrova il Tycoon nell'anticamera che la riceve vestito in pigiama di seta e satin. “Ho detto, lo sa Hugh Hefner che gli hai rubato il pigiama? ”ironizza Daniels nella sua testimonianza in aula, citando il noto impresario di Playboy. La procuratrice chiede all'attrice, oggi 45enne. “Ha fatto sesso con lui?”. “Sì”, scandisce lei. L’attrice descrive di essersi allontanata per andare in bagno e di essersi ritrovata Trump in pigiama e mutande boxer. Dice di aver sculacciato Trump, che l’avrebbe sfidata a farlo, con la copia di una rivista con il ritratto del Tycoon in copertina.