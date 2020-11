Trump licenzia il n.1 del Pentagono. Biden: "Vaccino gratis per tutti"

Il presidente americano Donald Trump ha licenziato il capo del Pentagono, Mark Esper, e ha nominato al suo posto Christopher C. Miller. "Il direttore del centro nazionale del controterrorismo, molto stimato, sara' il segretario alla Difesa ad interim, con effetto immediato", ha annunciato il capo della Casa Bianca su Twitter. "Chris fara' un gran lavoro! Mark Esper ha concluso, vorrei ringraziarlo per il suo lavoro", ha aggiunto.

Nominata dal presidente eletto Joe Biden la task force anti-covid

Il presidente eletto statunitense, Joe Biden, ha nominato la task force di 12 esperti per combattere e contenere la diffusione del coronavirus in Usa. Il transition Covid-19 Advisory Board sarà guidato da tre co-presidenti: David Kessler, ex commissario per la Food and Drug Administration, Vivek Murthy, ex responsabile della Sanità pubblica statunitense, e Marcella Nunez-Smith, dell'Università di Yale

E' il primo atto politico del presidente eletto, a conferma che Biden considera la battaglia contro il coronavirus - che continua a dilagare in Usa e nei giorni dell'elezione ha fatto segnare una sequela di record giornalieri nei contagi- sia la priorità immediata della sua prossima amministrazione.

"Affrontare la pandemia di coronavirus è una delle battaglie più importanti che la nostra amministrazione dovrà affrontare e sarà ispirata dalla scienza e dagli esperti", ha fatto sapere Biden in una nota. “Il comitato consultivo contribuirà a definire il mio approccio alla gestione dell'ondata di contagi; garantire che i vaccini siano sicuri, efficaci e distribuiti in modo efficiente, equo e gratuito; e a proteggere le popolazioni a rischio".

Promessa di vaccino gratis

Inoltre il neo eletto presidente ha promesso che non appena si otterrà un vaccino approvato, verrà distribuito "il più rapidamente possibile al maggior numero possibile di americani, gratuitamente". ''Ve lo prometto, possiamo tenere sotto controllo il virus'', ha affermato Joe Biden.

Il neo presidente invita ad indossare la mascherina

"Non importa per chi avete votato, per chi eravate in favore prima delle elezioni, non importa che partito, che punto di vista sostenevate, ma per i prossimi mesi indossate una mascherina, possiamo salvare decine di migliaia di vite, non la vita di americani democratici, ma la vita di americani", ha dichiarato il Presidente dopo un briefing con la sua nuova squadra per il covid. "Sarò il presidente per ogni americano, la selezione è finita, è il momento di accantonare la partisanship, di finire di demonizzarci l'uno con l'altro, dobbiamo unirci e sanare il paese per affrontare in modo efficace questa crisi come un solo paese. Uniti per obiettivo condiviso, sconfiggere questo virus. Mentre prosegue il lavoro per un vaccino sicuro ed efficace, la cosa più efficace che possiamo fare per fermare la diffusione del covid è indossare una mascherina, che rimane l'arma più importante contro il virus per il futuro prossimo".