"Trump non potrà essere troppo accondiscendente con Putin. Meloni avrà il compito difficile di tenere buoni i legami con gli Usa"

"Il mondo della fine del Muro di Berlino, post guerra fredda e della santa alleanza europea con gli Stati Uniti contro dittature e autarchie, è definitivamente tramontato e non tornerà più". Come i tempi della globalizzazione interdipendente e dorata". Arduino Paniccia, presidente della Scuola di guerra economica e competizione internazionale di Venezia (Asce), intervistato da Affaritaliani.it, risponde alla domanda sulla frattura così netta tra Usa e mondo occidentale che non c'era dai tempi della guerra in Iraq, su quali prospettive ci sono per i rapporti Usa-Ue e su che ruolo può giocare Giorgia Meloni.



"Con la gestione Trump gli Stati Uniti entrano nell'era della costosa supremazia tecnologica, dell'inizio dei tagli alle spese sociali, per mantenere le alleanze e per mantenere un costoso ed inefficiente soft power e riprendere e stringere invece i cordoni della borsa. Questo Trump lo fa per limare le diseguaglianze interne ma a spese di coloro nel mondo che secondo lui hanno avuto troppo dagli Usa, senza ricambiare. Si chiede, ma cosa ci fanno due società e cantieri cinesi - all'inizio e alla fine del canale di Panama- che mettono in attesa le navi militari yankee e con 120 tra banche e finanziarie anche legate a interessi cinesi con attività opache? E la Groenlandia difesa già da una base Usa è o non è una "colonia "della democraticissima Danimarca?".



"Quindi l'unica prospettiva è quella tracciata con coraggio dal probabile futuro cancelliere Metz: L'Europa deve finalmente unirsi per sopravvivere anche da sola. Corsa tecnologica, chip, industria della difesa forte .Come ha detto Metz e questa frase è da sposare: "Solo la forza ci rende credibili, forse valori comuni ma soprattutto interessi comuni con gli Usa. Trump comunque non può correre il rischio di sembrare troppo accondiscendente con Putin, alla fine Zelensky firmerà l'accordo sulle terre rare, ma sarà costituito un gruppo di sicurezza di eserciti europei a garanzia dell'Ucraina che diverrà poi il primo nucleo del futuro esercito europeo fuori ambito Nato", spiega l'analista.



"Meloni avrà il difficile compito di permettere a questa prima architrave europea di indipendenza di non allontanarsi troppo e bruscamente dagli Usa e di tenere i legami con Trump negli scontri duri che si preparano e che il presidente Usa e i suoi loquaci esecutori sbagliando sottovalutano. La prova è stata aiutare sconsideratamente Adf e poi non farcela", conclude Paniccia.



