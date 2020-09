Trump nominato al Nobel per la pace per l’accordo tra Israele e Emirati Arabi

Il presidente americano, Donald Trump, è stato nominato per il Premio Nobel per la pace per aver mediato l'accordo per la normalizzazione delle relazioni tra Israele ed Emirati arabi uniti. A proporre il capo della Casa Bianca è stato il parlamentare della destra norvegese, Christian Tybring-Gjedde: "Per i suoi meriti, ritengo che abbia fatto di più nel cercare di creare la pace tra le nazioni della maggioranza degli altri candidati al Nobel per la pace".

Non è la prima volta che Tybring-Gjedde indica Trump per il Premio Nobel per la Pace: già nel 2018 lo aveva nominato per il summit a Singapore con il leader nord-coreano Kim Jong-un. Definendosi "non un gran sostenitore" del presidente americano, il parlamentare norvegese ha sostenuto che "la commissione dovrebbe guardare ai fatti e giudicarlo su questi, non sul modo in cui si comporta a volte". "Le persone che hanno ricevuto il Nobel per la Pace negli ultimi anni hanno fatto molto meno di Trump", ha aggiunto, facendo esplicitamente riferimento al suo predecessore alla Casa Bianca, Barack Obama.