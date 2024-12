Trump prosegue con la "parentopoli". Nominata pure la fidanzata di suo figlio: Kimberly Guilfoyle scelta come ambasciatrice in Grecia

Trump pesca ancora in famiglia, la nuova ambasciatrice in Grecia è la fidanzata del figlio

Donald Trump continua a stupire con le sue nomine. Salgono a tre i parenti del tycoon scelti per ruoli chiave. Nei giorni scorsi il presidente eletto aveva nominato il padre del genero Jared Kushner (marito di Ivanka) ambasciatore a Parigi e il padre del genero Michael Boulos (marito di Tiffany) inviato per il Medio Oriente. Oggi è toccato a un altro "parente": Kimberly Guilfoyle, fidanzata del figlio maggiore Donald jr, è stata scelta come ambasciatrice in Grecia. Lo ha annunciato lui stesso su Truth. Dal 2001 al 2006 Guilfoyle è stata la moglie dell'ex sindaco di San Francisco ed ora governatore della California, Gavin Newsom. Donald Trump ha annunciato su Truth la nomina del 77enne Tom Barrack come ambasciatore in Turchia, cruciale alleato Nato.

Kimberly Guilfoyle



Barrack è un investitore del settore immobiliare. Poi ha anche nominato Andrew N. Ferguson come prossimo presidente della Federal Trade Commission (Fdc), importante agenzia indipendente del governo che promuove la tutela dei consumatori e condivide col ministero della giustizia la giurisdizione sull'applicazione della legge antitrust civile federale. Ferguson, repubblicano, ex solicitor general della Virginia, era stato nominato membro della Fdc lo scorso anno da Joe Biden. "Andrew - scrive Trump - ha una comprovata esperienza nell'affrontare la censura di Big Tech e nel proteggere la libertà di parola nel nostro grande Paese. Insediatosi dopo il giuramento come commissario il 2 aprile 2024, sarà in grado di combattere per conto del popolo americano fin dal primo giorno della mia amministrazione".