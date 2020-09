Trump, solo 750 dollari di tasse pagate nell’anno delle elezioni

Nei 10 degli ultimi 15 Donald Trump non avrebbe pagato imposte federali, principalmente perché il suo impero ha dichiarato perdite maggiori dei suoi guadagni. Solo nel 2016, l’anno dell’elezione a Presidente, ha rimborsato 750 dollari così come l’anno successivo. Trump è stato l’unico presidente della storia americana a non aver reso pubbliche le sue dichiarazioni fiscali, così come sostiene in queste sorprendenti dichiarazioni il prestigioso ’The New York Times’ che invece sembra essere riuscito ad avere vent’anni di dichiarazioni dell’impero del tycoon. A queste informazioni Alan Garten, avvocato della Trump Organisation, ha confermato che ‘la maggioranza di queste info sono imprecise. Durante il decennio passato il Presidente ha pagato decine di milioni di dollari in imposte personali dalla sua candidatura nel 2015.Secondo l’avvocato il quotidiano farebbe ‘mescola' in un unico errore tra imposte federali e personali. Materiale esplosivo a poche settimane dalle elezioni e a qualche giorno dal primo dibattito tra i due. La fotografia del conto mostra un impero che non sta attraversando un momento favorevole. Tra questo impero il prestigioso Hotel a Washington e il lussuoso club di golf Mar-a Lago in Florida.

La bomba editoriale arriva in piena battaglia dopo che Trump ha nominato la Giudice Amy Barrett al Tribunale accendendo le proteste dei democratici che temono uno squilibrio a favore dei conservatori nel Tribunale Supremo.

Sulle info fiscali Trump ha risposto che 'sono false e totalmente inventate’. Ma la battaglia è sempre più infuocata.