Trump, Twitter e Facebook oscurano post 'dannoso' del presidente sul Covid

Twitter ha oscurato il post di Donald Trump sulla letalità del Covid-19 perché ritenuto in violazione delle regole del social. Sul post, un tweet in cui il presidente Usa paragonava l'influenza stagionale con l'epidemia da Coronavirus, ora appare un avviso che mette in guardia gli utenti dalle informazioni contenute sul Covid-19: "potenzialmente dannose". Un analogo post del presidente poco prima era stato segnalato anche da Facebook.