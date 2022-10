Trump vuole un risarcimento da 475 mln alla Cnn per averlo paragonato a Hitler

Donald Trump vuole 475 milioni di risarcimento dalla Cnn

L'ex presidente Usa, Donald Trump, ha citato in giudizio la Cnn per diffamazione e ha chiesto all'emittente 'all news' statunitense 475 milioni di dollari di danni per averlo definito un "razzista" e averlo paragonato a Adolf Hitler. Il tycoon accusa la Cnn di averlo ripetutamente diffamato, non solo per aver chiamato in causa il Fuhrer nei servizi che lo riguardavano ma anche per averlo definito "lacchè russo" e "insurrezionalista".

Nella denuncia, dettagliata in 29 pagine, si ricorda che la Cnn ha citato il termine 'la grande bugia', utilizzato da Trump per la sconfitta elettorale del 2020, ricordando che fu coniato in tedesco da Hitler nei suoi scritti in cui incitava all'odio contro gli ebrei. Secondo i legali del magnate, gli attacchi negli ultimi mesi sono aumentati, in corrispondenza delle voci secondo cui Trump si stia preparando ad annunciare la 'corsa' alla presidenza nel 2024.