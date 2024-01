Turchia, attacco a una chiesa italiana a Istanbul: un morto. Caccia ai killer

Turchia, attacco a una chiesa italiana a Istanbul: un morto. Caccia a due uomini armati

Durante la messa domenicale, c'è stato un attacco armato nella chiesa di Santa Maria Draperis, parrocchia cattolica, nel distretto di Sariyer, a Istanbul, e una persona è morta. "La vittima era tra coloro che erano presenti alla cerimonia, è stata aggredita da due persone con il volto coperto e purtroppo ha perso la vita", ha detto il ministro dell'Interno turco, Ali Yerlikaya. L'attacco è avvenuto "intorno alle 11.40. È stata avviata un'indagine su larga scala sulla questione e sono stati avviati sforzi per catturare gli aggressori. Condanniamo fermamente questo vile attacco", ha aggiunto.

"Non appena saranno disponibili informazioni dettagliate sull'attacco, queste verranno condivise con il pubblico e verranno annunciati i risultati dell'indagine", ha poi dichiarato Yerlikaya. Il ministro ha espresso le sue condoglianze alla famiglia, rimasta scioccata dall'incidente, e ha sottolineato che "le forze di sicurezza faranno del loro meglio per far luce sull'accaduto".