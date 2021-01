Turchia, Erdogan: "Mai abbandonato l'idea di entrare nell'Unione Europea"

Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha dichiarato che la Turchia non ha mai abbandonato l’obiettivo di diventare un Paese membro dell’Unione Europea e che va evitata una escalation di tensione con la Grecia. Il presidente turco ha parlato difronte gli ambasciatori dei Paesi Europei ad Ankara. “Il 2020 purtroppo non è stato un anno facile per i rapporti tra noi e l’Ue. Siamo stati costretti a occuparci di diversi problemi, perché alcuni Paesi (la Grecia, ndr) usano l’Europa per risolvere questioni irrisolte con la Turchia e questo ha bloccato il nostro dialogo con l’Ue e ha tolto forza politica. Non abbiamo mai abbandonato l’obbiettivo di diventare un Paese membro dell’Ue”, ha detto Erdogan.



“Le tensioni per Cipro e nel Mediterraneo orientale sono la prova più evidente della cecità a livello strategico dell’ultimo anno. A causa di Cipro la Turchia è stata vittima di serie ingiustizie. Non si può rinchiudere la Turchia nei suoi confini terrestri”, ha avvertito Erdogan, prima di esprimere l’auspicio che il prossimo negoziato con la Grecia possa risolvere le tensioni dell’ultimo anno. “Credo che il negoziato che inizierà con la Grecia (il 25 gennaio, ndr) possa dare il via a una nuova era di rapporti con l’Europa. Con Atene non deve esserci alcuna escalation di tensione”, ha sottolineato Erdogan.