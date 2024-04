Turchia, incendio in una discoteca a Istanbul: 25 morti e 3 feriti. VIDEO

E' salito a 25 morti il bilancio dell'incendio che ha colpito un edificio residenziale a Istanbul. E' quanto riferito dal governatore Davut Gul. I feriti sono tre.

"E' in corso un'indagine" hanno aggiunto le autorita'. L'incendio è scoppiato nel seminterrato di un edificio di 16 piani a Gayrettepe, che veniva utilizzato come locale notturno, nel quartiere centrale di Besiktas.

🔴 ISTANBUL :#VIDEO TRAGIC FATAL FIRE AT A 16-STOREY BUILDING IN BESIKTAS DISTRICT!



At least 25 people died, several injured.

Rescue operations ongoing.

The building was under renovation. #Ultimahora #Fire #Incendio #Incendie pic.twitter.com/xd5ju6k18n