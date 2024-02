Istanbul, uomo barricato in fabbrica. Sette ostaggi, "lo faccio per Gaza"

Turchia, uomo armato prende in ostaggio sette persone in una fabbrica di cosmetici: "Lo faccio per Gaza"

Un uomo, sostenendo di agire "per Gaza", tiene in ostaggio diversi dipendenti in una fabbrica del gruppo americano Procter & Gamble (P&G) situata alla periferia di Istanbul, nel nord-ovest della Turchia. E' quanto fa sapere la polizia locale all'AFP. Secondo i media turchi, l'uomo e' armato e tiene in custodia sette dipendenti, come confermato dal sindacato Umut-Sen.

Al momento dell'atto l'uomo si trovava in piedi accanto a un disegno della bandiera palestinese e alla scritta "per Gaza" dipinta in rosso sul muro. Le immagini mostrano che la polizia ha allestito un cordone attorno allo stabilimento, che produce principalmente cosmetici. Sul posto sono state inviate forze operative speciali e personale medico, riportano i media turchi.