Twitter blocca Trump e minaccia il ban permanente. Stop di 24 da Facebook

Twitter blocca Trump e minaccia lo stop permanente

Twitter ha bloccato per 12 ore l'account di Donald Trump, dopo aver rimosso tre tweet che contenevano "ripetute e gravi violazioni" della sua politica di integrità civica. Non solo. Il social ha minacciato il ban permanete dell'account del presidente uscente degli Stati Uniti se le violazioni continueranno e che l'account rimarrà bloccato a meno che Trump non cancelli definitivamente i tre tweet ritenuti offensivi.

La decisione è arrivata due ore dopo che Trump ha twittato un video in cui chiedeva ai manifestanti di Washington di "tornare a casa", ma continuando a sostenere le ragioni delle proteste mentre il Campidoglio era ancora pieno di supporter che hanno forzato i blocco della polizia.

L'account Twitter Safety ha twittato: "L'account di Donald Trump sarà bloccato per 12 ore dopo la rimozione di questi tweet. Se i Tweet non vengono rimossi, l'account rimarrà bloccato". "Le future violazioni delle regole di Twitter, incluse le nostre politiche di integrità civica o minacce violente, comporteranno la sospensione permanente dell'account di Donald Trump", si legge ancora nella serie di tweet del Social. Trump si è mosso diverse volte sul crinale delle violazioni delle regole dei social network, ma i suoi messaggi fino a prima degli eventi di ieri avevano ricevuto un trattamento di favore per via del suo ruolo istituzionale. Twitter non è la prima volta che limita i suoi tweet, ma dopo l'assalto al Campidoglio non usa mezzi termini.

Un caso su tutti quando Trump twittò dopo le proteste del movimento Black lives matter: "Quando inizia il saccheggio, inizia la sparatoria". Allora il tweet fu solamente limitato, non rimosso. Ieri il cambio di passo. Con il social che ha detto: "La nostra politica di interesse pubblico - che per anni ha guidato la nostra azione esecutiva in questo settore - finisce dove crediamo che il rischio di danni sia più alto e/o più grave".

Trump in diverse occasioni ha mostrato tutto il suo risentimento per le limitazioni subite sui social. Nel suo discorso ai sostenitori radunati sul prato dell'Ellipse di fronte alla Casa Bianca, poco prima dell'assalto dei manifestanti al Campidoglio, Trump ha rimarcato la necessità di abrogare la Sezione 230, una legge che consente alle piattaforme online di non essere responsabili per i contenuti pubblicati da terzi.

Usa 2020: anche Facebook blocca account Trump, stop di 24 ore

Anche Facebook, riferiscono i media Usa, ha bloccato Donald Trump per 24 ore. Lo stop segue quello deciso da Twitter, che però limiterà lo stop a 12 ore se Trump dovesse decidere di rimuovere i post che hanno violato le regole del social.

"Abbiamo riscontrato due violazioni delle politiche sulla la pagina del presidente Trump che si tradurranno in un blocco di funzionalità di 24 ore, il che significa che perderà la possibilità di pubblicare sulla piattaforma durante questo periodo", scrive Facebook dal suo account Twitter. Anche Instagram, controllata da Facebook, ha optato per lo stesso stop.