Ucraina, l'ambasciatore in Italia: "In arrivo da Meloni le batterie Samp-T"

Ucraina, l'ambasciatore a Roma: "In arrivo batterie Samp-T"

L'Ucraina sta per ricevere le batterie di difesa antiaerea Samp-T da Italia e Francia: lo ha detto in un'intervista al Corriere della Sera, il giorno dopo la visita a Roma del presidente Volodymyr Zelensky, l'ambasciatore ucraino in Italia Yaroslav Melnyk. "Le stiamo per ricevere - ha detto rispondendo alla domanda sulle forniture - Sono armi che hanno anche una componente francese e le due parti stanno concordando le modalità di invio, compreso l'addestramento dei soldati al loro utilizzo. L'Italia comunque ha già completato la parte che le competeva, attendiamo che lo facciano anche i francesi. Non c'è ancora la data precisa della loro operatività sul campo, ma sembra davvero molto vicina", ha detto il diplomatico citato dal quotidiano.

Dopo l'aiuto incassato dall'Italia, Zelensky è arrivato a Berlino. Come spiega Repubblica, "a poche ore dall’arrivo di Zelensky a Berlino, dopo l’importante tappa romana, il governo Scholz ha annunciato ieri il più massiccio pacchetto di aiuti militari dall’inizio della guerra. Una sorta di regalo di benvenuto che nelle intenzioni del cancelliere vuol testimoniare il convinto supporto di Berlino all’Ucraina. Il ministero della Difesa ha precisato che le forniture belliche valgono 2,7 miliardi di euro. Nel dettaglio, Berlino garantirà a Kiev altri 20 carri armati Marder e 30 Leopard 1, diciotto obici, quattro sistemi antiaerei Iri-T-SLM, dodici Iris-T-SLS, duecento droni di ricognizione, un centinaio di blindati e veicoli di trasporto, e munizioni".