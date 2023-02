Ucraina, Biden a sorpresa a Kiev sfida Putin. Attesa per Meloni

Ucraina, il presidente Biden a sorpresa è arrivato a Kiev. Gli Usa "sfidano" Mosca

È arrivato a sorpresa, Joe Biden, a Kiev. Una visita inaspettata quella del presidente americano, almeno in questi giorni, che invece è stato fotografato in compagnia del leader ucraino Volodymyr Zelensky, a piazza Mikhailovskaya, vicino alla cattedrale di San Michele. Un arrivo tanto inaspettato quanto importante e significativo, a pochi giorni dall’anniversario dell’invasione della Russia: gli Stati Uniti non hanno intenzione di arretrare nel sostegno all’Ucraina, è il messaggio che vuole arrivare al Cremlino, a Putin.

Ucraina, Pechino replica agli Usa: "Non diamo armi a Mosca"

Se gli Stati Uniti esprimono chiaramente la loro posizione, nebulosa parrebbe ancora quella di Pechino, che respinge quelle che ha definito "false informazioni" da Washington, secondo cui la Cina starebbe pensando di armare la Russia nella sua guerra contro l'Ucraina. "Non accettiamo che gli Stati Uniti puntino il dito sulle relazioni Cina-Russia, né tanto meno che esercitino coercizione e pressione", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin durante un regolare briefing.

Ucraina, Meloni mantiene la promessa a Zelensky, entro venerdì sarà a Kiev. Il presidente: "L'aspettavo da tempo"

Il conflitto Russia-Ucraina sta per compiere il giro di boa del primo anno dallo scoppio (24 febbraio). La premier Giorgia Meloni è vicina al popolo ucraino e a Volodymyr Zelensky e, come promesso, sta per raggingere Kiev per incontrare il presidente ucraino. "La linea di sostegno del governo italiano non è cambiata e io ringrazio molto il premier per la sua posizione", afferma il presidente ucraino. E aggiunge: "Gli europei devono pregare che Kiev non cada, perché diventerebbe davvero una guerra europea. Ci stiamo preparando a una guerra a breve durata che terminerà con una vittoria". Il presidente ucraino sente Macron: "Cooperazione per la difesa e piano per la pace in 10 punti".

Ucraina, Zelensky: "Grazie Giorgia Meloni, la aspettiamo in Ucraina"

Il presidente ucraino Zelensky ha detto: "Con Giorgia Meloni ho avuto ottimi colloqui. Abbiamo ricevuto un pacchetto di sostegno, il che significa che la linea di sostegno del premier italiano non è cambiato, anzi, e io la ringrazio molto per la sua posizione. La aspetto, so che sta arrivando. Noi abbiamo un forte rispetto dell'Italia e del popolo italiano".

Ucraina, Zelensky: "Grazie Italia, la guerra sarà breve"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso gratitudine all'Italia per il proprio sostegno all'Ucraina e per il ruolo nella ricostruzione del Paese e nel suo futuro all'interno dell'Ue. "Sono molto grato all'Italia per la scelta di mandarci armi sia per la difesa antiaerea che per le artiglierie", ha spiegato, dicendosi convinto che "la guerra sarà breve perché alla Russia mancano risorse e volontà di combattere". E anche se si parla di una nuova offensiva, i russi "non sono così potenti come lo erano un anno fa, quando comunque non hanno avuto abbastanza risorse per occupare il nostro Paese. Oggi loro sono più deboli. Noi, invece, siamo più forti".