Ucraina, la Russia rientra nell’accordo sul grano: “Garanzie sufficienti”

Guerra in Ucraina, la Russia rientra nell'accordo sul grano. Decisiva la mediazione di Erdogan. Zelensky ringrazia

La Russia ha deciso di rientrare nell'accordo sull'esportazione di grano e altri cereali che era stato raggiunto lo scorso 22 luglio a Istanbul con la mediazione delle Nazioni Unite e della Turchia. Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo. ''La Federazione russa considera sufficienti le garanzie finora ricevute e riprende l'applicazione dell'accordo'', si legge in una nota del ministero della Difesa di Mosca.

Guerra in Ucraina, Zelensky ringrazia Erdogan per l'accordo sul grano

Volodymir Zelensky ringrazia Recep Tayyip Erdogan per la sua "attiva partecipazione per preservare l'accordo sul grano, per il suo costante sostegno all'integrità territoriale dell'Ucraina". Zelensky ha anche scritto in un tweet di aver affrontato con Erdogan altre questioni relative al rimpatrio dei prigionieri ucraini e dei prigionieri politici, precisando di contare sul sostegno del Presidente turco anche su questi temi.

Guerra in Ucraina, Onu: "Bene ritorno Russia in accordo su grano, grati a Turchia"

"Accolgo con favore il ritorno della Federazione Russa all'attuazione dell'Iniziativa sul grano del Mar Nero per facilitare le esportazioni di cibo e fertilizzanti dall'Ucraina. Sono grato per la facilitazione turca. Non vedo l'ora di lavorare di nuovo con tutte le parti dell'Iniziativa". Lo ha scritto su Twitter il coordinatore delle Nazioni Unite per l'Iniziativa sul grano del Mar Nero, il sudanese Amir Mahmoud Abdulla, dopo l'annuncio del ritorno della Russia nell'intesa.

Guerra in Ucraina, cala prezzo grano con rientro Mosca in accordo

Cala il prezzo del grano tenero dopo l'annuncio che Mosca rientra nell'accordo di esportazione di grano ucraino. I future sul grano alla Borsa di Chicago sono scesi del 6% a 8.550,61 dollari per bushel. Tra i beni alimentari scendono anche i prezzi di mais (-2,18% a 682,5 dollari).