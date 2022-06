Ucraina, la toccante foto di Valerie: al ballo scolastico, ma tra le macerie

Ucraina, la foto di Valerie diventa virale: chi è la ragazza in abito rosso che posa sulle macerie della propria scuola

Avrebbe partecipato al ballo della scuola, ma tutto ciò che resta è un cumulo di macerie. É la storia di Valerie, 16enne di Kharkiv, Ucraina, che da lì a pochi giorni avrebbe partecipato a uno degli eventi più significativi nella vita di un giovane studente: il ballo di fine anno. Valerie, infatti, viene immortalata nella foto mentre indossa un incantevole vestito rosso. Ma il sogno dell’adolescente deve andare incontro alla dura realtà: il suo Paese è in guerra e la sua scuola è andata distrutta.

L'immagine, diventata in poco tempo virale, compare sul profilo Facebook di Anna Episheva, che sullo stesso social network risulta residente a Toronto in Canada. Con questa foto, Anna racconta la storia di quella che dice essere sua nipote Valerie, la liceale che con le sue amiche pianificava da tempo la notte da sogno, abiti principeschi compresi.

"Poi arrivarono i russi”, si legge nel post su Facebook in ucraino e in inglese. “La sua scuola è stata colpita e distrutta il 27 febbraio 2022. Oggi (Valerie, ndr) è tornata a ciò che è rimasto della sua scuola e dei suoi piani per il diploma. Grazie mia cara Valerie, per essere forte e coraggiosa. Molto orgogliosa di te, ti amo molto".

E così, quello che poteva rimanere solo un triste simbolo di distruzione e sconfitta, grazie alla determinazione dei liceali di Kharkiv, che alle loro danze di fine anno non hanno proprio voluto rinunciare, è diventato un modo per denunciare la guerra, mostrarne la distruzione e rispondere con la speranza. Così, fra quello che resta dell'edificio scolastico, dieci giovani diplomati ballano un valzer, nella loro speciale cerimonia che avrebbe dovuto segnare un gioioso momento di passaggio, davanti ai genitori orgogliosi e commossi in questa circostanza per più di una ragione, naturalmente filmata e postata su Twitter.

Leggi anche: