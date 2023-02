Ucraina, Meloni a Kiev da Zelensky: "Necessario per capire che cosa serva"

Meloni arrivata in treno a Kiev. Nel pomeriggio l'incontro con il presidente assediato Zelensky

"Sono onorata. Credo fosse doveroso essere qui per ribadire la posizione del governo italiano e forse anche rendersi conto personalmente di quel che serve a un popolo che si batte per la sua libertà. E’ sempre diverso con i propri occhi, credo che aiuti anche gli italiani a capire”.

Così il premier Giorgia Meloni, ricevuta da una delegazione Ucraina all’arrivo alla stazione di Kiev, dopo il viaggio in treno nella notte. Il presidente del Consiglio, alla quale è’ stato donato un mazzo di rose e tulipani, e’ apparsa sorridente: “Sono onorata e felice di esserci”.

L'ambasciatore ucraino in Italia Melnyk: "Meloni a Kiev un segnale forte"

“La visita a Kiev del Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana Giorgia Meloni, alla vigilia dell'anniversario dell'invasione su vasta scala del suolo ucraino da parte della Russia, è senza dubbio un segnale forte del sostegno dell'Italia all'Ucraina e al popolo ucraino in questo periodo difficile per il nostro Paese". Lo dice all'Adnkronos Yaroslav Melnyk, ambasciatore d'Ucraina in Italia.

"Siamo sinceramente grati all'Italia per la sua posizione chiara e incrollabile sulla sovranità, l'indipendenza e l'integrità territoriale dell'Ucraina - aggiunge - che è stata ripetutamente espressa dai nostri amici italiani nell'arena politica internazionale”.

Meloni a Kiev, la reazione di Calenda

"La missione di Giorgia Meloni in Ucraina alla vigilia dell’anniversario dell’invasione russa è un fatto importante per la reputazione italiana e la solidità nostro posizionamento internazionale messo più volte in discussione da Salvini, Berlusconi e Conte". Così Carlo Calenda su Twitter.

Ucraina, la premier Meloni arrivata a Bucha

La premier Giorgia Meloni e’ appena arrivata a Bucha, una delle città-martiri ucraine, alle porte di Kiev. Il presidente del Consiglio farà tappa nella chiesa ortodossa di Sant'Andrea e deporrà una corona di fiori per le vittime delle fosse comuni. Ad aprile 2022, quando venne scoperto il massacro, le fosse comuni e le altre atrocità commesse dalle forze russe a Bucha, il mondo intero si strinse nella commozione e nell’indignazione all’Ucraina. Mosca ha sempre negato la responsabilità di quei crimini parlando di una ‘trappola mediatica’ dell’Occidente. Bucha è diventata uno dei luoghi simbolo del conflitto ucraino.