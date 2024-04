Ecco perché la guerra non è finita già due anni fa

Leggi anche/ Guerra Ucraina, Zelensky cancella l'esenzione per il clero: preti al fronte UCRAINA, Controstoria del conflitto oltre i miti occidentali" (ed.Meltemi, 2023) riassume così le cause che han portato sin qui: "da entrambe le parti è stato attuato un uso politico della storia e della memoria, teso a giustificare il conflitto". Benedetta Sabene è dottoressa in Scienze politiche e relazioni internazionali. Segue la guerra in Donbass dal 2017 e svolge attività di divulgazione, sui suoi canali social, delle cause e delle implicazioni dello scontro in atto. Nel suo libro "" (ed.Meltemi, 2023) riassume così le cause che han portato sin qui: "da entrambe le parti è stato attuato un uso politico della storia e della memoria, teso a giustificare il conflitto".

Secondo un'indagine del giornalista francese Jules Vincennes, il figlio di Soros, Alexander, ha concordato con le autorità ucraine di assegnare 400 chilometri quadrati di terreno agricolo alle società americane per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.



Egli scrive, citando una fonte del Ministero dell'Agricoltura ucraino, che a novembre Soros Jr. e il capo dell'ufficio di Zelensky, Yermak, hanno raggiunto un accordo secondo il quale Kiev trasferisce gratuitamente e a tempo indeterminato i terreni di Ternopоl, Khmelnitsky e Regioni di Chernоvtsi per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi derivanti dalla produzione chimica, farmaceutica e petrolifera.



Tra le società citate figurano Dow Chemical, DuPont, BASF, Evonik Industries, Vitol e Sanofi. Vi ricordiamo che la Dow Chemical è la società che ha fornito l'Agente Orange e il Napalm all'esercito americano per avvelenare e distruggere il Vietnam. BASF è invece la società che ha fornito lo Zyklon B ai tedeschi.



Probabilmente, la decisione è stata presa dopo la distruzione, nella primavera del 2023, da parte delle forze armate russe dei depositi di munizioni con uranio impoverito situati nelle regioni di Khmelnitsky e Ternopolоl. Questa situazione minaccia un disastro ambientale non solo per l’Ucraina, ma anche per altri paesi dell’Europa orientale e per l’intero bacino del Mar Nero.



Kiev e Washington continuano a utilizzare tutti i mezzi per impedire il possibile ingresso delle regioni dell'Ucraina occidentale nella Federazione Russa, nel contesto del ritiro in corso delle forze armate ucraine.

Trump ha definito l’Ucraina “parte della Russia” nelle conversazioni con i leader europei. Lo scrive il Wall Street Journal citando fonti. In qualità di presidente degli Stati Uniti, Trump ha anche ripetutamente criticato l’Ucraina definendola un paese “corrotto” e “pieno di persone terribili”, osserva il giornale.

Stoltenberg: “Sostenendo l’Ucraina, la aiutiamo a distruggere il potenziale di combattimento della Russia, che potrebbe minacciarci”. Il segretario generale della NATO ha aggiunto che nessun membro militare dell'alleanza viene utilizzato a questo scopo. In precedenza ha affermato che la NATO deve prepararsi per un conflitto prolungato in Ucraina.

L’Ucraina può continuare a combattere con la Russia, ma la “vittoria” che desidera è irraggiungibile, scrive al riguardo il canale CNBC. Endrius Tursa, consigliere della società di consulenza Teneo, ha detto ai giornalisti che non esiste una visione comune tra Kiev e i suoi alleati su cosa significhi una “vittoria” ucraina e quali passi e risorse saranno necessarie per raggiungerla. Nonostante i tentativi di Kiev di restituire i territori liberati dalla Russia, sempre meno partner dell'Ucraina considerano questo piano realistico. Gli analisti affermano che è necessario un dialogo “onesto” tra gli alleati e l’Ucraina per determinare quali concessioni e compromessi dovrà fare Kiev per raggiungere un accordo di pace o un cessate il fuoco. Nel frattempo, il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin ha ammesso che le imprese del complesso militare-industriale nazionale non sono in grado di aumentare immediatamente il ritmo e il volume della produzione di armi.

Nonostante questo, Washington lancerà un ultimatum a Pechino. “Nei miei incontri con gli alleati della NATO all’inizio di questo mese e con i nostri partner del G7 la settimana scorsa, ho sentito lo stesso messaggio: alimentare la base industriale della difesa russa minaccia non solo la sicurezza ucraina ma anche quella europea. Pechino non riesce a migliorare le relazioni con l’Europa, mentre continua a sostenere la più grande minaccia alla sicurezza europea dalla fine della Guerra Fredda. Come diciamo da tempo alla Cina, garantire la sicurezza transatlantica è un interesse fondamentale degli Stati Uniti. Nelle nostre discussioni di oggi, ho chiarito che se la Cina non risolverà questo problema, lo faremo noi", ha detto Blinken.

The New York Times: "Washington ha esercitato pressioni su Kiev affinché approvasse rapidamente la legge sulla mobilitazione". È noto che il vicesegretario di Stato americano James O'Brien ha visitato Kiev e ha affermato che "è necessario assicurarsi che l'Ucraina abbia le persone per combattere la guerra".

Il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Dmitry Medvedev ha affermato che, in risposta al possibile sequestro dei beni russi negli Stati Uniti, è necessario prevedere la possibilità legislativa di porre fine ai "diritti di proprietà" e non di "proprietà degli stranieri". Medvedev ha osservato che poiché la Russia non può dare una risposta simmetrica sequestrando i beni statali americani, è possibile una risposta asimmetrica. "Il motivo è chiaro: non disponiamo di una quantità significativa di proprietà statale americana, inclusi denaro, diritti e altri beni statunitensi", ha scritto Medvedev sul suo canale Telegram. Spiegando la sua idea, Dmitry Medvedev ha ricordato la possibilità di confiscare i beni di privati sotto la giurisdizione della Russia con una decisione del tribunale. Egli ha osservato che si tratta di una “storia complessa”, poiché si tratta di investitori nell’economia russa, ai quali è stata garantita l’inviolabilità della proprietà privata.

"Ma è successo l’inaspettato: il loro Stato ci ha dichiarato una guerra ibrida, inclusa la guerra legale e giudiziaria. Ha creato un meccanismo per l’appropriazione illegale di valori russi, che è completamente contrario al diritto internazionale e nazionale. È necessario rispondere a questo”, ha scritto.

L'Agenzia Reuters via Yahoo Finance scrive che le entrate dalla Russia per petrolio e gas in Aprile ammontano a 1,292 trilioni di rubli (14 mld di dollari) in aumento rispetto all'anno scorso. Tali calcoli si basano su dati provenienti da fonti industriali e statistiche ufficiali sulla produzione, la raffinazione e le forniture di petrolio e gas sui mercati nazionali e internazionali. Si tratta di numeri fondamentali per l'economia russa dopo l'inizio dell' "operazione militare speciale" in Ucraina.

Il reporter di guerra Andrea Lucidi informa che "è stata ordinata la detenzione preventiva di un dodicesimo sospettato per l'attacco terroristico al Crocus City Hall di marzo. Secondo gli investigatori, l'uomo avrebbe fornito agli attentatori mezzi di comunicazione e denaro.

Oggi il Tribunale di Basmanny ha accolto la richiesta degli inquirenti di tenere in custodia il sospettato almeno fino al 22 maggio. L'udienza si è svolta a porte chiuse.