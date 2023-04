Ucraina, prima telefonata Zelensky-Xi: "Colloquio lungo e significativo"

Telefonata Zelensky-Xi, per Pechino il dialogo e i negoziati sono l'unica via d'uscita per la crisi ucraina

Un colloquio telefonico “lungo e significativo”, che avrà un impatto (rilevante) sui rapporti bilaterali tra Kiev e Pechino: questa mattina il presidente ucraino Volodymir Zelensky ha dialogato con il presidente cinese Xi Jinping. "Credo che questa telefonata, così come la nomina dell'ambasciatore dell'Ucraina in Cina, darà un forte impulso allo sviluppo delle nostre relazioni bilaterali", ha scritto Zelensky su Twitter. Inoltre, secondo quanto riporta l’agenzia ufficiale cinese Xinhua, per Pechino il "dialogo" e i "negoziati" sono l'"unica via d'uscita" possibile per la crisi ucraina.

Xi Jinping ha inviato il Rappresentante speciale del governo per l'Eurasia in Ucraina e in altri Paesi per comunicazioni approfondite con tutte le parti su una soluzione politica della crisi in Ucraina. La notizia è stata resa nota dalla portavoce del ministero degli Esteri, Hua Chunying. Xi aveva annunciato l'iniziativa di mediazione di Pechino nel suo colloquio telefonico con Volodymir Zelensky, ha scritto a riguardo l'agenzia Xinhua.