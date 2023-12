Guerra Ucraina, Putin non arretra: "Pace solo dopo la denazificazione"

Guerra in Ucraina, Putin: "La controffensiva di Kiev è fallita"

"Gli obiettivi dell’operazione speciale non cambiano. Il compito di denazificazione dell’Ucraina rimane l'obiettivo". Il presidente Federazione russa, Vladimir Putin nel corso di Linea diretta e della conferenza di fine anno, non arretra di un centimetro e rimaca che "ci sarà pace in Ucraina quando la Russia raggiungerà i suoi obiettivi". Oggi, sottolinea, "l'Ucraina non produce più quasi nessuna arma, tutto gli viene portato 'gratuitamente', ma questo omaggio sta finendo".

Secondo Putin "non c'è bisogno di una nuova mobilitazione. A oggi sono 244mila persone mobilitate e si trovano nella zona operativa speciale: 41mila persone sono stati smobilitati per motivi di salute o per raggiunti limiti di età". Quest'anno, rileva Putin, "sono già state reclutate sotto contratto con l'esercito russo 486mila persone". "Ogni giorno 1,5 mila uomini russi - rileva ancora il presidente russo secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa russa 'Tass' - si arruolano nelle Forze Armate, il flusso di coloro che desiderano difendere la propria patria con le armi in mano non si ferma".

Parlando degli avversari sottolinea che "le forze nemiche" hanno "fallito ovunque" nella loro controffensiva ed hanno concentrato i loro attacchi di artiglieria su una zona "molto ristretta" sulla riva sinistra del fiume Dnipro. "Stanno spingendo avanti la loro gente e quella gente verrà uccisa", ha aggiunto. E parlando di Volodymyr Zelensky, Putin ha definito la leadership politica ucraina "folle ed irresponsabile".

Il presidente turco Recep Tayyp ''Erdogan sta svolgendo un ruolo chiave per la soluzione della situazione a Gaza'', ovvero il conflitto tra Israele e Hamas. Putin ha annunciato poi che intende incontrare il leader turco ''all'inizio del 2024''. Nel corso della conferenza stampa di fine anno, Putin ha spiegato che ''il presidente Erdogan e io siamo già in costante contatto su questi temi. Abbiamo posizioni molto simili. Penso che potremo incontrarci''.