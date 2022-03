Ucraina-Russia, incontri in Turchia."Incendi a Chernobyl,pericolo radioattivo"

Il trentaduesimo giorno di invasione russa in Ucraina

Le delegazioni dell'Ucraina e della Russia avranno colloqui in Turchia da domani a mercoledì. Lo ha fatto sapere un negoziatore ucraino secondo quanto riporta l'agenzia Reuters. La decisione di avviare un nuovo round di negoziati fra Russia e Ucraina, in presenza dal 28 al 30 marzo in Turchia, è stata presa oggi durante gli ultimi colloqui in videoconferenza, ha fatto sapere sul suo profilo Facebook il negoziatore ucraino David Arakhamia. "Seguiranno dettagli", ha scritto.

Intanto, continua senza sosta la guerra in Ucraina, invasa dalle truppe russe, mentre da Kiev arriva un nuovo appello all'Occidente: "Impossibile salvare Mariupol senza altri tank e aerei, i missili russi non si abbattono con fucili e mitra", dice il presidente Volodymyr Zelensky in un video. Intanto Leonid Pasechnik, il leader dell'autoproclamata Repubblica di Lugansk, nell' est dell'Ucraina, che recentemente Mosca ha riconosciuto come indipendente insieme con la Repubblica di Donetsk, ha detto che "in un prossimo futuro" potrebbe essere organizzato un referendum per decidere l'annessione alla Russia, riferiscono le agenzie russe.

"Qualsiasi" falso referendum "nei territori temporaneamente occupati e' giuridicamente insignificante e non avra' conseguenze legali", replica il portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Oleg Nikolenko. Il portavoce di Kiev, citato da Ukrinform, ha detto di essere convinto che nessun Paese al mondo riconoscerebbe la validita' del referendum. Dall'Est arriva la denuncia da parte del ministero dell' Interno di Kiev che i russi avrebbero usato ordigni a grappolo in una zona residenziale nella regione di Donetsk: "Il nemico ha sparato dai lanciarazzi multipli Tornado-C nel settore residenziale di Krasnohorivka, le munizioni sono cadute nelle strade del settore privato".

(Segue...)