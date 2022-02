Ucraina, Draghi telefona a Zelensky. Putin: “La Russia non vuole la guerra”

Crisi Ucraina Russia, Putin spinge sulla questione dell'adesione Nato: "Va risolta adesso"

Il presidente russo Vladimir Putin, in conferenza stapa congiunta col cancelliere tedesco Olaf Scholz, dopo i colloqui al Cremlino ha dichiarato: "Rimandare o ritardare l'adesione dell'Ucraina alla Nato non cambia nulla per la Russia in prospettiva storica, vogliamo risolvere la questione adesso".

Ucraina, Scholz: "Espansione Nato ora non è in agenda"

Diverso il parere del cancelliere tedesco Scholz, che nel corso della conferenza stampa congiunta con Putin, ha dichiarato: "Tutti sanno che un'espansione della Nato al momento non e' in agenda e ritengo che, finche' io saro cancelliere e Putin sara' presidente, non dovremo affrontare questo problema".

Ucraina, Putin: "In Donbass in atto un genocidio"

Il presidente russo Vladimir Putin ha definito "genocidio" quanto sta accadendo in Donbass, nell'Est ucraino. "Secondo le nostre stime, quello che sta accadendo in Donbass e' un genocidio", ha detto Putin in conferenza stampa dopo i colloqui russo-tedeschi.

Ucraina, Putin: "La Russia non vuole una guerra"

Sul conflitto Putin assicura che Mosca non vuole una guerra, dopo che l'Occidente lo ha accusato di ammassare truppe al confine in vista di un attacco all'Ucraina. "Lo vogliamo o non lo vogliamo? Certo che no. E' esattamente per questo che abbiamo avanzato le nostre proposte per un processo di negoziati" sulle garanzie di sicurezza.

Ucraina, Scholz a Putin: "Le vie della diplomazia non sono esaurite"

Ucraina, "maxi-tavolo" anche per l'incontro tra Putin e Scholz



"Non sono assolutamente esaurite le vie della diplomazia", ha detto Scholz alla conferenza stampa al Cremlino con Putin. Il cancelliere tedesco ha ringraziato l'interlocutore "per il colloquio approfondito ed esteso, naturalmente e' un bene che parliamo davvero insieme". Scholz ha anche riferito che "abbiamo discusso della situazione in Ucraina e delle garanzie di sicurezza chieste dalla Russia". Al tempo stesso, ha detto il cancelliere, "ho ribadito che percepiamo il movimento delle truppe russe ai confini come una minaccia".

