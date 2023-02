Guerra Ucraina, attacchi droni su città russe. Esplosione in una raffineria

Guerra Ucraina, spazio aereo chiuso e poi riaperto a San Pietroburgo

Questa mattina (28 febbario) l'aeroporto Pulkovo di San Pietroburgo ha sospeso tutti i voli in arrivo e in partenza nello scalo, senza fornire una motivazione. Secondo canali di informazione russi, il motivo sarebbe l'avvistamento di un "velivolo non identificato", probabilmente un drone. Lo riferisce l'amministrazione della città su Telegram. Dopo circa un'ora, sempre da quanto si apprende dal canale Telegram, lo spazio è stato riaperto.

Ucraina, Kiev ha respinto 60 attacchi russi in 24 ore

Nelle ultime 24 ore l'esercito ucraino ha respinto 60 attacchi russi in cinque aree nel nord-est e nell'est del Paese. A darne notizia è stato lo Stato Maggiore delle Forze Armate di Kiev nel suo aggiornamento quotidiano della situazione sul campo di battaglia. Lo riporta il Kyiv Independent. Gli attacchi sono stati respinti vicino a Kupiansk, nella regione di Kharkiv, e nei pressi di Lyman, Bakhmut, Adviika e Shakhtarsk, nel Donetsk.

Inoltre, nelle ultime 24 ore le truppe russe hanno effettuato otto attacchi missilistici, 32 raid aerei ed hanno lanciato oltre 85 attacchi con sistemi missilistici a lancio multiplo. Le forze russe hanno anche bombardato gli insediamenti di Tymonovychi e Berylivka nella regione di Chernihiv; Starykove, Brusky, Buvalyne, Kruzhok, Manukhivka, Atynske, Porozok nella regione di Sumy; e Chervona Zoria, Veterynarne, Strilecha, Hatysche, Vovchansk e Vovchanski Khutory nella regione di Kharkiv. Da parte sua, l'aeronautica ucraina ha abbattuto 11 droni Shaded di fabbricazione iraniana e un drone Zala di fabbricazione russa.