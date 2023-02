Ucraina, Biden a Kiev come Reagan davanti al Muro di Berlino

Ucraina, la missione a Kiev rafforza l’inquilino della Casa Bianca

È legittimo accostare l’omaggio reso da Joe Biden, a Kiev, alle vittime dell’aggressione di Putin dell’Ucraina, alle commoventi soste, davanti al Muro di Berlino, dei predecessori dell’ex vice di Obama, John F.Kennedy e Ronald Reagan.

E la missione, oltre a rafforzare l’inquilino della Casa Bianca, contribuirà alla liberazione dell’Ucraina, con l’apporto dell’Italia (positivo il vertice Meloni-Zelensky, che ha bacchettato Berlusconi). Soprattutto perché “la libertà vince sempre, finché è difesa, whatever it takes”, come ha osservato il vicedirettore del Corriere della Sera, Antonio Polito.